В Свердловской области число обманутых телефонными мошенниками выросло на 8%

В первом квартале 2025 года почти половина пользователей в Свердловской области столкнулась с «традиционным» телефонным мошенничеством, несмотря на рост атак злоумышленников в мессенджерах, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным статистики Kaspersky Who Calls, доля пользователей, столкнувшихся с мошенническими звонками, выросла почти на 8% и составила 43%. При этом, количество атак через мессенджер WhatsApp увеличилось в 3,5 раза по всей России.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что методы социальной инженерии остаются неизменными в схемах обмана. Злоумышленники представляются сотрудниками различных организаций, используют дипфейки, вредоносное ПО и другие приемы, чтобы убедить жертву выполнить необходимые им действия.

«Вместе с этим злоумышленники применяют трансовые техники — ”погружают” жертву в состояние, при котором она сосредоточена только на внутренних переживаниях, а внешние обстоятельства отходят на второй план»,— пояснила клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

Для защиты от телефонного мошенничества специалисты рекомендуют при малейших сомнениях завершать разговор, не перезванивать на подозрительные номера, не сообщать коды из СМС и использовать определители номеров.

Напомним, с 1 марта в РФ действует услуга самозапрета на оформление кредитов для защиты от мошенничества. За два дня после появления этой опции в Свердловской области услугой воспользовались порядка 50,5 тыс. жителей. Средний Урал оказался на пятом месте в списке регионов, где услугой пользовались наиболее часто. После подачи заявления на портале банки и микрофинансовые организации обязаны будут отказать в выдаче кредита или микрозайма.

Полина Щуцкая