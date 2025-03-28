Уральцы вошли топ-5 посетителей Госуслуг на фоне введения самозапрета на кредиты

В Свердловской области в марте вырос интерес к порталу «Госуслуги» — одной из причин роста активности могло стать введение функции самозапрета на получение кредитов и займов, сообщили «Ъ-Урал» в компании «МегаФон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из аналитики, среднедневный мобильный трафик на сайте из Свердловской области увеличился на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, что позволило Среднему Уралу войти в пятерку регионов, жители которых чаще всего посещают портал. Больше всего обращений регистрируется утром — с 10:00 до 12:00.

Наиболее активно сервисом пользуются свердловчане в возрасте от 35 до 44 лет (36% от общего числа посетителей), за ними следуют группы 45-54 и 25-34 лет, составляющие по 22% и 19% соответственно. Более половины пользователей — мужчины (53%). Пик активности на портале приходится на будние дни: наибольшее количество посещений зафиксировано в понедельник и вторник. В выходные интерес к Госуслугам наиболее низок.

Напомним, в начале месяца в Свердловской области порядка 50,5 тыс. жителей воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты на Госуслугах за два дня после появления этой опции. Средний Урал оказался на пятом месте в списке регионов, где услугой пользовались наиболее часто. После подачи заявления на портале банки и микрофинансовые организации обязаны будут отказать в выдаче кредита или микрозайма.

Ирина Пичурина