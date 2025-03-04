Порядка 50,5 тыс. свердловчан через Госуслуги установили самозапрет на кредиты

В Свердловской области порядка 50,5 тыс. жителей воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты на Госуслугах за два дня после появления этой опции, сообщили в Минцифры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средний Урал оказался на пятом месте в списке регионов, где услугой пользовались наиболее часто и стал единственным регионом Уральского Федерального округа (УрФО) в топ-10. Всего в России самозапрет на кредиты поставили 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года.

Сервис на портале Госуслуг, где можно установить самозапрет на кредиты и займы, начал работу 1 марта. После подачи заявления банки и микрофинансовые организации обязаны будут отказать в выдаче кредита или микрозайма. Снять запрет можно также через Госуслуги. Ограничения не распространяются на ипотеку, образовательные и автокредиты, уже заключенные договоры.

Ирина Пичурина