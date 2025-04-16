Глава МИД Ирана: принцип обогащения урана не подлежит обсуждению с США

Иран готов обсуждать с США вопрос обогащения урана на приемлемых для себя условиях, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи. Это возможно, если Вашингтон перестанет настаивать на полной ликвидации иранской ядерной программы, подчеркнул дипломат.

«Мы сможем начать переговоры о возможной сделке, если американцы займут конструктивную позицию. Вопрос обогащения (урана.—”Ъ”) Ираном — реальный вопрос, и мы готовы работать над укреплением доверия (к иранской ядерной программе.—“Ъ”), несмотря на некоторые опасения. Но сам принцип обогащения не подлежит обсуждению»,— сказал господин Арагчи на пресс-конференции. Трансляция велась на телеканале SNN.

Первый раунд переговоров Ирана и США по ядерной проблеме состоялся в субботу, 12 апреля, в Омане. Второй раунд пройдет там же 19 апреля. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф пояснил Fox News, что переговорный процесс с Ираном будет сосредоточен на двух моментах.

Первый — это уровень обогащения урана. Вашингтон добивается, чтобы Тегеран перестал обогащать ядерный материал выше порога 3,67%. Второй — ракетная программа Ирана. При этом иранская сторона дала понять, что не собирается обсуждать этот вопрос в рамках сделки с США.

Подробности — в материале «Ъ» «Иранский атом не будут рубить под корень».