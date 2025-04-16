В Госдуме рассказали, почему ВСУ в Горнальском монастыре не хотят сдаваться в плен

Подразделения украинской армии окружены в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Он уточнил, что ВСУ не хотят сдаваться в плен из-за «охоты на людей» в Курске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Нам придется, конечно, уничтожить террористов, которые находятся в окружении в монастыре и не желают сдаваться. Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены. Но мы будем восстанавливать после освобождения святыню, чтобы оставить память тех наших предков, которые его построили на голом месте когда-то»,— отметил господин Водолацкий в интервью ТАСС.

В субботу, 12 апреля, послушник монастыря и военный священник иеромонах Мелетий рассказал, что ВСУ выставили на продажу иконы из разграбленного Горнальского монастыря. По его словам, из монастыря не успели эвакуировать много икон, в том числе «Всецарицу».

Сейчас населенные пункты Горналь и Олешня в Курской области удерживаются ВСУ. Российские военнослужащие ведут бои за их освобождение.