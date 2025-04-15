ВСУ за сутки лишились 200 военнослужащих в Курской области

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины потеряли до 200 солдат в Курской области. Также российские войска ликвидировали 13 автомобилей, две пусковые установки РСЗО с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, два артиллерийских орудия, две боевые бронированные машины, танк, бронетранспортер, миномет. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, в ходе которого поразили формирования танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах курских населенных пунктов Горналь и Олешня.

В общий состав потерь Украины вошли до 74 450 военнослужащих, 2 717 автомобилей, 2 270 боевых бронированных машин, 612 артиллерийских орудий, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 123 станции РЭБ, 57 пусковых установок РСЗО, 57 единиц инженерной и другой техники, 26 пусковых установок ЗРК, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС ПВО, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа 2024 года. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального масштаба. Сутками ранее ВСУ лишились 235 военнослужащих на курском направлении.

Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке БПЛА, в результате которой погибла 85-летняя женщина. Еще девять человек пострадали, четверо из них остаются в больнице, одна из пациенток в тяжелом состоянии из-за серьезных ожогов. По последним данным, в городе повреждены 24 МКД и 37 частных домовладений, 20 гражданских автомобилей и 11 машин скорой помощи.

Алина Морозова