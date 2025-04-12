ВСУ продают награбленные в Курской области иконы

Украинские военнослужащие выставляют на продажу иконы, украденные из разграбленного Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал послушник монастыря и военный священник иеромонах Мелетий ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Курская епархия Фото: Курская епархия

«Они (украинские военнослужащие.— "Ъ") там все тащили, на веревки привязывали и тащили. Потом на продажу выставляли все это, а такие иконы, как в монастыре, твердые, большие,— первым делом»,— рассказал агентству иеромонах Мелетий.

Ранее военный священник говорил ТАСС, что из монастыря не успели эвакуировать много икон, в числе которых «Всецарица», а также 150 мощей из Киево-Печерской лавры. Вывезти удалось лишь особо ценные реликвии, в том числе Пряжевскую икону Божией Матери.

На данный момент населенный пункт Горналь, а также Олешня в Курской области удерживаются украинскими военными. За села ведут ожесточенные бои.