К 2028 году на Кубани заработают 10 комплексов по сортировке ТКО

В Краснодарском крае к 2028 году возведут десять комплексов для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Проблематика обращения с отходами рассматривалась на специальном совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Сейчас краевые власти формируют комплексную систему утилизации, направленную на уменьшение объемов захоронения мусора.

В рамках программы ведется строительство восьми мусороперерабатывающих заводов и двух сортировочных центров. Три объекта уже проектируются — они расположатся в Крымском, Усть-Лабинском районах и Ленинградском муниципальном округе. Комплексы планируют запустить к концу 2026 года, а остальные объекты введут в эксплуатацию до 2028 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что оператор ООО «Терра-Н», осуществляющее эксплуатацию полигона ТКО в Новороссийске, завершил 2024 год с чистой прибылью в 145,9 млн руб.

Анна Гречко