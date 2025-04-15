ЦБ сообщил о замедлении роста цен на жилье в ряде регионов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о снижении темпов роста цен на недвижимость в отдельных регионах страны. Об этом она сообщила на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию жилищной инфраструктуры.

«Мы уже видим существенное замедление роста цен на жилье в некоторых регионах»,— отметила Набиуллина, подчеркнув различия в ситуации по субъектам РФ.

При этом глава ЦБ предостерегла от стимулирования ипотечного кредитования за счет рискованных займов. «Введен показатель долговой нагрузки и требования к первоначальному взносу, которые у нас остаются более либеральными, чем во многих странах»,— добавила она.

В ходе сегодняшнего заседания президент Владимир Путин отметил, что индивидуальное жилищное строительство является востребованным для граждан России направлением. «В прошлом году объём ИЖС составил 62,3 млн кв. м., это около 58% от общего ввода жилья в стране»,— уточнил глава государства.

Важную роль в наращивании объемов строительства, по словам президента, сыграли программы социальной газификации, обновление дорог и понятный порядок присоединения к электросетям.

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