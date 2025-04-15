Гагаузия обратилась к ЕС и ОБСЕ из-за «внешнего управления» из Молдавии
Народное собрание (парламент) Гагаузии призвало Евросоюз, Венецианскую комиссию и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратить внимание «на системные нарушения» прав жителей автономии молдавским правительством. Поводом стало решение Конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию права влиять на назначение прокурора региона.
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
«Начиная с 2021 года власти инициировали экономическое, организационное и правовое блокирование принятия решений в пределах полномочий автономии, а институты власти фактически выведены из правового поля Гагаузии»,— говорится в заявлении депутатов Гагаузии, которое приводит «РИА Новости».
«Центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха»,— считают депутаты. По их словам, в Гагаузии «фактически введено внешнее управление из Кишинева».
Конституционный суд Молдавии на заседании 14 апреля рассмотрел требование генпрокурора страны Иона Мунтяна и лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии. Суд посчитал, что, несмотря на наличие «особого правового статуса» автономии, местный парламент не имеет права влиять на избрание прокурора региона, поскольку это противоречит конституции.