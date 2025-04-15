Гагаузия обратилась к ЕС и ОБСЕ из-за «внешнего управления» из Молдавии

Народное собрание (парламент) Гагаузии призвало Евросоюз, Венецианскую комиссию и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратить внимание «на системные нарушения» прав жителей автономии молдавским правительством. Поводом стало решение Конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию права влиять на назначение прокурора региона.

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«Начиная с 2021 года власти инициировали экономическое, организационное и правовое блокирование принятия решений в пределах полномочий автономии, а институты власти фактически выведены из правового поля Гагаузии»,— говорится в заявлении депутатов Гагаузии, которое приводит «РИА Новости».

«Центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха»,— считают депутаты. По их словам, в Гагаузии «фактически введено внешнее управление из Кишинева».

Конституционный суд Молдавии на заседании 14 апреля рассмотрел требование генпрокурора страны Иона Мунтяна и лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии. Суд посчитал, что, несмотря на наличие «особого правового статуса» автономии, местный парламент не имеет права влиять на избрание прокурора региона, поскольку это противоречит конституции.

Лусине Баласян