КС Молдавии лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии

Конституционный суд Молдавии на заседании 14 апреля рассмотрел требование генпрокурора страны Иона Мунтяна и лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии. Как сообщил зампредседателя парламента (Народного собрания) Гагаузии Георгий Лейчу, представителей региона в суд не пригласили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Конституционный суд постановил удовлетворить запрос генеральной прокуратуры и объявить неконституционными статью 21 Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии", а также статьи 25 (ч. 3) и 26 Закона "О прокуратуре"»,— заявила глава КС Молдавии Домника Маноле. По перечисленным им положениям прокурор Гагаузии назначался генпрокурором по представлению Народного собрания автономии.

«Конституционный суд рассматривает вопрос об ограничении полномочий прокуратуры Гагаузской автономии, даже не уведомив нас. Мы узнали об этом заседании за 15 минут до его начала. Это грубейшее нарушение элементарных норм, такие решения не могут приниматься без участия представителей Гагаузии»,— сказал Георгий Лейчу журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В январе генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну обратился в КС страны с требованием пересмотреть механизм назначения главного прокурора Гагаузии. По его утверждению, несмотря на наличие «особого правового статуса» автономии, местный парламент не имеет право влиять на избрание прокурора региона, поскольку это противоречит конституции.

Лусине Баласян