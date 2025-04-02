Студенческий городок Политеха стал региональным памятником

Смольный включил в реестр комплекс зданий Студенческого городка Политехнического института как региональный памятник. Об этом сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В состав корпуса входят семь жилых корпусов, фабрика-кухня, механическая фабрика и клуб. Здания в 1930 году возвели под руководством архитекторов Бровцева, Фельгера и Петрова.

Спустя два года на территории возвели здание механической прачечной, Там располгались душевые кабины и помещение для обработки паром белья.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в реестр памятников архитектуры включили дом 163 по набережной Фонтанки.

Андрей Маркелов