Денис Паслер провел первый прием граждан Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел первый прием граждан в формате видеоконференции, в рамках которого к нему обратились уральцы из шести муниципалитетов. По итогам приема он поручил оперативно решить ряд вопросов для улучшения социальной инфраструктуры, сообщил господин Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По поручению губернатора в селе Большебрусянское (Белоярский район) до ноября будет построена модульная амбулатория площадью более 300 кв. м. В Каменске-Уральском планируется отремонтировать кровлю, окна и фасад школы №20 к 1 сентября 2026 года.

Кроме того, в селе Курганово (Полевской муниципальный округ) до 1 октября 2026 года будет построено пожарное депо. «От ближайшего подразделения пожарной охраны до самой удаленной точки села ехать 45 минут. Конечно, это долго и может быть критично в таком важном вопросе как тушение пожара и спасение жизней»,— сообщил Денис Паслер. Депо будет обслуживать еще четыре населенных пункта: деревню Раскуиха, поселок Зеленый Лог, поселок Красная Горка и село Мраморское.

Ранее Денис Паслер и руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков подписали меморандум, в рамках которого в 2025 году на дорожные работы в Свердловской области будет направлено почти 14 млрд руб.

Полина Щуцкая