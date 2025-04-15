На дорожные работы на Среднем Урале в 2025 году направят почти 14 млрд рублей

В Свердловской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будет направлено почти 14 млрд руб. на дорожные работы, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Меморандум о проведении работ подписали врио губернатора Денис Паслер и руководитель федерального дорожного агентства Романо Новиков. Документ определяет программу дорожных работ и показатели для достижения к 2030 году.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая сообщила, что на региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» выделено 13,8 млрд руб.: 7,5 млрд руб. из федерального бюджета, 6,1 млрд руб. — из областного и 89 млн руб. — из местных бюджетов. На 2025 год доля трасс, соответствующих нормативным требованиям, должна составить 54%, дорог в городских агломерациях — 86%, дорог, входящих в опорную сеть — 74%.

В предстоящем дорожном сезоне запланированы работы на 86 объектах. Будут отремонтированы 24 участка региональной сети, еще 16 — приводиться в нормативное состояние. Их общая протяженность составит около 257 км: в их числе шесть участков улиц Нижнего Тагила протяженностью свыше 2 км, а также и 12 участков в Екатеринбурге на 13,4 км. Также будут приводиться в порядок 23 искусственных сооружения.

Среди значимых объектов ремонта — завершение реконструкции путепровода по улице Циолковского в Нижнем Тагиле, реконструкция мостов через реки Ржавец, Поломка, Тегень и Татарку.

Некоторые работы уже начались, а асфальтирование начнется при установлении среднесуточных температур выше +5°.

Напомним, объем бюджетных ассигнований регионального дорожного фонда в 2025 году составляет 38,9 млрд руб. Областным муниципальным образованиям выделят дополнительные субсидии из фонда в размере 8,5 млрд руб.

Ирина Пичурина