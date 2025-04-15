«Библио-Глобус» допустил привлечение iFly для рейсов в Абхазию

Туроператор «Библио-Глобус» — партнер «Аэрофлота» — может привлечь авиакомпанию iFly к организации рейсов в Сухум из Москвы этим летом. Об этом сообщили три источника «Ъ». По данным собеседников, перевозчик планирует задействовать на направлении два широкофюзеляжных Airbus A330-200.

Три Airbus iFly ранее передал в «мокрый лизинг» «Аэрофлоту», но они в Абхазию летать под кодами «Аэрофлота» не будут. В 2006 году Международная организация гражданской авиации по требованию Грузии аннулировала код аэропорта. Однако, как уточнил источник на туристическом рынке, группа сохранит продажи билетов через свои каналы, хотя основную часть мест займет «Библио-Глобус».

В iFly подтвердили «Ъ», что изучают запуск рейсов в Абхазию, но окончательное решение примут после проверки готовности аэропорта. Росавиация выдала допуски iFly (до 14 рейсов в неделю), NordStar (до семи из Красноярска) и «ЮВТ Аэро», выполнившей тестовый перелет в феврале.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «В Сухум подлетают с вопросами».