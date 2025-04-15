Песков: четких очертаний мирного соглашения по Украине пока нет
Четких очертаний будущего мирного соглашения по Украине пока нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что стороны приблизились к мирной сделке.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Пока нет четких очертаний какого-то соглашения,— сказал господин Песков журналистам.— Но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения».
14 апреля в эфире телеканала Fox News Стив Уиткофф заявил об уверенности в намечающейся сделке по урегулированию конфликта. Он назвал последнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «важной».
Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла 11 апреля. Стороны обсуждали аспекты мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Белый дом назвал визит спецпосланника в Россию шагом к достижению мира на Украине.
Подробнее о контактах двух лидеров — в материале «Ъ» «Договорились».