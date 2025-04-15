Песков: четких очертаний мирного соглашения по Украине пока нет

Четких очертаний будущего мирного соглашения по Украине пока нет. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что стороны приблизились к мирной сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Пока нет четких очертаний какого-то соглашения,— сказал господин Песков журналистам.— Но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения».

14 апреля в эфире телеканала Fox News Стив Уиткофф заявил об уверенности в намечающейся сделке по урегулированию конфликта. Он назвал последнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «важной».

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла 11 апреля. Стороны обсуждали аспекты мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Белый дом назвал визит спецпосланника в Россию шагом к достижению мира на Украине.

Подробнее о контактах двух лидеров — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая