За 5 лет на Кубани проактивно выдали 165 тысяч сертификатов на маткапитал

Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю за пятилетний период проактивной выдачи оформило 165 тыс. сертификатов на материнский капитал. Механизм, запущенный 15 апреля 2020 года, стал частью федеральной цифровой трансформации в сфере оказания государственных услуг и позволил значительно сократить сроки взаимодействия граждан с органами социальной поддержки, напомнили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Выдача сертификатов в проактивном режиме осуществляется без участия заявителей: оформление происходит автоматически на основании данных, поступающих из органов ЗАГС, с которыми системы СФР интегрированы в электронном формате. Таким образом, родителям не требуется лично обращаться в подразделения фонда или заполнять какие-либо документы.

По данным краевого отделения, применение проактивной схемы позволило избежать нагрузки на клиентские службы и упростило доступ к государственной мере поддержки для семей с детьми. За пять лет услугой воспользовались 165 тыс. семей региона.

Материнский капитал, как и ранее, может быть направлен на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг, формирование накопительной пенсии одного из родителей, а также на социальную адаптацию детей с инвалидностью. Кроме того, законодательно предусмотрено использование средств в виде ежемесячных выплат на ребенка до трех лет и получение до 10 тыс. руб. из остатка средств по сертификату.

Вячеслав Рыжков