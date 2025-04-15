Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 20 боеприпасов и 64 беспилотников. В результате пострадали два мирных жителя. Повреждения установлены в шести частных домах и 17 транспортных средствах, в том числе автобусе. Также разрушения получил трактор. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селам Ближнее, Варваровка, Николаевка, Таврово, Чайки и хутору Церковный ударили с помощью одного боеприпаса и шести БПЛА. В селе Чайки пострадали частный дом, легковушка и автобус, две надворные постройки, в селе Николаевка — частный дом и летняя кухня, на хуторе Церковный — производственное здание сельхозпредприятия. Прошедшей ночью в селе Варваровка в результате атаки дрона сгорел автомобиль.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Грузское и Зозули попали под удар трех беспилотников. В первом населенном пункте был поврежден частный дом, во втором — машина и административное здание.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, Кукуевка, Шелаево и хутор Михайловка атаковали 11 БПЛА, пять из которых подавили. В поселке Уразово разрушения получили частный дом и транспортное средство, в селе Двулучное — трактор.

В Волоконовском районе хутор Верный попал под удар беспилотника — повреждена легковушка.

В Грайворонском округе город Грайворон, села Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и хутор Масычево обстреляли с помощью девяти боеприпасов и четырех дронов. В селе Мокрая Орловка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадал мирный житель. Он находится в горбольнице № 2 в облцентре. По уточненной информации, в городе Грайворон от удара дрона по стоянке социального объекта мирная жительница получила минно-взрывную травму и ушиб мягких тканей головы. Вечером она самостоятельно обратилась в медучреждение. После оказания помощи пациентку отпустили на амбулаторное лечение. Также вчера за медицинской помощью обратилась гражданка, которая ночью 12 апреля получила баротравму в результате сброса взрывных устройств с БПЛА в Грайвороне. Она также продолжит лечение дома. В окружном центре повреждены частный дом, семь транспортных средств, коммерческий и социальный объекты, на хуторе Масычево сгорел автомобиль. Кроме того, стало известно, что в поселке Хотмыжск после сброса взрывного устройства с беспилотника ночью 13 апреля повреждены частный дом и четыре автомобиля.

В Краснояружском районе по поселку Красная Яруга, селам Графовка и Теребрено ударили с помощью шести боеприпасов и двух БПЛА. Обошлось без последствий.

В Ракитянском районе поселок Ракитное и село Илек-Кошары нанесены атаковали с помощью двух дронов. В селе разрушения получил соцобъект. Накануне в Ракитянскую ЦРБ обратился мирный житель, который 13 апреля пострадал в том же населенном пункте от удара дрона по автомобилю. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. От предложенной госпитализации пациент отказался, продолжит лечение амбулаторно.

В Шебекинском округе поселок Шамино, села Вознесеновка, Графовка, Коровино, Муром, Нежеголь, Ржевка обстреляли с помощью четырех боеприпасов и 34 беспилотников, 28 из которых сбили. В городе Шебекино пострадал производственный цех предприятия, в селе Нежеголь — надворная постройка, в селе Графовка — микроавтобус, в селе Коровино — легковушка. Сегодня утром в поселке Шамино из-за удара дрона были повреждены частный дом и автомобиль.

Сутками ранее ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 73 боеприпасов и 82 беспилотников. В результате один человек погиб и двое были ранены. Зафиксирован ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова