Вэнс: слова Зеленского об американской поддержке России абсурдны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал непродуктивной критику американской политики со стороны украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, заявления господина Зеленского в сторону Белого дома касательно поддержки Соединенными Штатами России абсурдны.

«Я думаю, это своего рода абсурд со стороны Зеленского — говорить правительству, которое все время обеспечивает единство его правительственных и военных усилий, что мы каким-то образом на стороне русских»,— сказал господин Вэнс в интервью UnHerd.

Он добавил, что задача президента США Дональда Трампа в кризисе на Украине — определить, какие цели преследуют стороны конфликта. «Вы должны попытаться понять, где русские и украинцы видят свои стратегические цели. Это не значит, что вы морально поддерживаете дело России... но вы должны попытаться понять, каковы их стратегические красные линии»,— заключил вице-президент.

Ранее украинский президент во время выступления на программе «60 минут» выразил сожаление, что позиция Вашингтона в текущем конфликте остается нейтральной. Он также повторил тезис, что в Белом доме преобладают пророссийские настроения. После слов господина Зеленского глава Белого дома призвал лишить телеканал CBS лицензии СМИ и обвинил украинского коллегу в начале конфликта.

Подробнее о конфликте между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским — в материале «Ъ».