Трамп: Зеленский и Байден проделали ужасную работу, допустив конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что было множество способов предотвратить российско-украинский конфликт. Однако, отметил он, его предшественник на посту главы государства Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проделали «ужасную работу» и позволили боевым действиям начаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Если бы выборы президента 2020 года не были сфальсифицированы — а они были, и разными способами,— этой ужасной войны никогда бы не случилось. Президент Зеленский и лживый Байден проделали ужасную работу, позволив этой трагедии начаться. Было множество способов предотвратить ее. Но это уже в прошлом. Сейчас нужно остановить все это, и срочно»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

На прошлой неделе президент США заявил, что боевые действия на Украине «не имеют смысла», а России необходимо начать действовать для прекращения конфликта. Как сообщал Белый дом в начале апреля, Дональд Трамп был разочарован Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а боевые действия продолжаются «слишком долго».

Лусине Баласян