«Роза Хутор» принял участие в Белорусско-российском туристическом конгресс в Минске

Участникам мероприятия был представлен опыт деятельности Евразийского Альянса Горных курортов (ЕАГК) по развитию туризма.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

На площадке Белорусско-российского туристического конгресса в Минске собрались почти 800 представителей власти, посольства РФ, Минэкономразвития России, Госдумы РФ, туриндустрии двух стран, включая крупных федеральных туроператоров, ведущих онлайн-систем туристической и гостиничной отраслей, Торгово-промышленной палаты РФ, бизнес-союзов, включая «Турпомощь» и Национальный союз профессионалов туриндустрии, крупнейших российских компаний — Cosmos Hotel group, «Васта Дискавери», горного курорта «Роза Хутор». Основная тема конгресса - перспективные направлениям взаимодействия туристического бизнес-сообщества. Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков подчеркнул, что взаимный российско-белорусский турпоток постоянно растет. В 2024 году он достиг рекордных шести миллионов человек, рост составил 15 процентов. Заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры РФ Наталья Костенко отметила важность создания совместных туристических продуктов, которые могут стать конкурентным преимуществом на международной арене, при этом Россия и Беларусь должны объединить усилия для продвижения этих проектов.

Заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный поделился опытом работы Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). Созданная в 2023 году общественная организация выступает с инициативами, направленными на совместное развитие туризма и сегодня объединяет шесть ведущих горных курортов Евразии: российский «Роза Хутор», «Амирсой» из Узбекистана, «Шахдаг» из Азербайджана, «Шымбулак» и «Ой Карагай» из Казахстана и курорт Mona Yong Pyong из Южной Кореи. Альянс предлагает практические форматы взаимодействия — от корпоративного университета до профессиональных соревнований и обмена опытом. В рамках деятельности организации были проведены фестивали горных курортов в России и в Азербайджане, прошли соревнования инструкторов, были организованы рабочие визиты по обмену опытом в направлении гостиничного и ресторанного сервиса.

— Белорусские курорты, такие как Силичи и Логойск, могут стать частью Евразийского альянса горных курортов. Это дало бы им возможность продвигаться на евразийском пространстве, участвовать в совместных мероприятиях, получать упоминания на российских сайтах и в общем календаре событий, как это уже делают участники из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и России. Речь идет не о конкуренции, а о создании единого союзного туристического продукта. Горы в Беларуси не высокие, но это не мешает развитию всесезонных горных курортов — сейчас именно к этому стремятся все участники альянса. Туристы едут за впечатлениями: сегодня они могут отдыхать на «Роза Хутор», завтра — в Беларуси, наслаждаясь природой, кухней и гостеприимством, - заявил заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный.

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