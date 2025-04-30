«Россети Тюмень» зафиксировали новые несанкционированные подвесы на опорах ЛЭП

«Россети Тюмень» продолжают кампанию по профилактике незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на своих объектах. В ходе плановых осмотров воздушных ЛЭП в Тюменской области энергетики обнаружили новые случаи несанкционированного монтажа ВОЛС.

В большинстве случаев энергокомпании удается установить собственников телекоммуникационного оборудования и потребовать устранить нарушения. Однако на сегодняшний день владельцы несанкционированных подвесов на 5,9 тысячи опор не установлены. Если собственники телекоммуникаций не будут определены или откажутся признать нарушение, энергетики демонтируют ВОЛС.

Отметим, что вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Несогласованный подвес ВОЛС нередко приводит к перебоям электроснабжения потребителей и угрожает жизни и здоровью самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на объектах.

Сообщить о фактах несогласованного размещения линий связи на опорах воздушных линий можно по телефону единого контактного центра 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 для мобильных устройств (анонимность гарантируется).