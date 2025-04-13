Торги по первому проекту КРТ в Дзержинске Нижегородской области не состоялись

Аукцион на право заключения первого проекта комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки городе в Дзержинске Нижегородской области не состоялся. Об этом сообщается на сайте торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Речь идет о территории в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой.

Торги, объявленные 10 марта, были назначены на 18 апреля 2025 года. Заявки от потенциальных инвесторов принимали до 11 апреля. Но, как указано в документах лота, ни одной заявки не поступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», начальная стоимость лота на торгах составила 24,2 млн руб. В рамках КРТ необходимо снести 54 ветхих дома на участке более 15 га. По предварительным данным областного правительства, инвестор должен будет вложить более 4 млрд руб. в строительство 180 тыс. кв. м. нового жилья, транспортной инфраструктуры и детского сада на 280 мест.

Галина Шамберина