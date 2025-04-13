В Ханты-Мансийске потушили пожар площадью 70 кв. м.

Ликвидировано возгорание в многоквартирном доме на улице Промышленная в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС — Югре. Огонь, охвативший 70 кв. м., удалось потушить в 22:32 мск.

К тушению пожара привлекали 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. «По прибытии первых подразделений пожарной охраны наблюдался густой черный дым и зарево»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Органы дознания МЧС выясняет причины происшествия.

Ранее стало известно о 35 эвакуированных. Четыре человека пострадали. По данным Минздрава Югры, трое из них обратились за медицинской помощью, один — госпитализирован.