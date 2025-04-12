В Ханты-Мансийске при пожаре в жилом доме пострадали четыре человека

В многоквартирном доме в Ханты-Мансийске произошел пожар на площади 70 кв. м. Из здания эвакуировали 35 человек, 4 пострадали, сообщили в региональном ГУ МЧС.

ЧП случилось на улице Промышленная. Пожару присвоен второй ранг. «Сформированы звенья газодымозащитников на поиск и спасение возможных пострадавших... Предварительно четверо переданы в карету скорой помощи»,— рассказали ТАСС в ведомстве.

По данным Telegram-канала «112», в доме взорвался бытовой газ. Взрывная волна повредила фасад здания, также выбиты стекла в близлежащих домах.