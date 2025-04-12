Глава РФПИ ответил на обвинения британского журналиста в попытке обмана США

Спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал материал британской газеты Telegraph. Автор статьи Дэвид Блэр обвинил главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в попытках обмануть власти США. Господин Дмитриев в ответ призвал его «заняться делом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В публикации главу РФПИ назвали «зловещим кремлевским инсайдером, чья миссия — обмануть Белый дом». Кирилл Дмитриев назвал зловещими тех, «кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы саботировать диалог между США и Россией и мирный процесс». «Займитесь делом. И позвольте хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики»,— написал глава РФПИ на своей странице в соцсети X.

Кирилл Дмитриев вошел в состав российской делегации, которая в феврале провела переговоры с США в Эр-Рияде. Он также стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим Вашингтон с визитом после февраля 2022 года.

11 апреля глава РФПИ встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В тот же день с американским чиновником провел встречу президент РФ Владимир Путин.

О развитии отношения РФ и США — в материале «Ъ» «Море неясности».