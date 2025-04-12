В Сосновском районе в результате ДТП погиб водитель

В результате автомобильной аварии в Сосновском районе водитель скончался в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ночью 11 апреля 48-летний водитель LADA Granta без прав при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу в разрешенном месте. Автомобиль столкнулся с машиной Peugeot под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП участников аварии с травмами госпитализировали. Водитель отечественного автомобиля скончался в медицинском учреждении.

Виталина Ярховска