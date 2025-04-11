Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад от руководителя Следственного управления СКР по Чувашской Республике Александра Полтинина о ходе и результатах расследования уголовного дела об осквернении Вечного огня в Чебоксарах. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении Вечного огня в Чебоксарах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении Вечного огня в Чебоксарах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в апреле текущего года в Мемориальном парке «Победа» в Чебоксарах. Трое несовершеннолетних распивали алкоголь у Вечного огня и бросали в него мусор.

Ранее сообщалось, что сотрудники СУ СКР по Чувашии устанавливают личности причастных к инциденту.

Спустя несколько часов полицейские задержали троих подростков.

На следующий день было возбуждено уголовное дело.

Артём Дергунов