Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении Вечного огня в Чебоксарах
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад от руководителя Следственного управления СКР по Чувашской Республике Александра Полтинина о ходе и результатах расследования уголовного дела об осквернении Вечного огня в Чебоксарах. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России.
Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении Вечного огня в Чебоксарах
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По версии следствия, инцидент произошел в апреле текущего года в Мемориальном парке «Победа» в Чебоксарах. Трое несовершеннолетних распивали алкоголь у Вечного огня и бросали в него мусор.
Ранее сообщалось, что сотрудники СУ СКР по Чувашии устанавливают личности причастных к инциденту.
Спустя несколько часов полицейские задержали троих подростков.
На следующий день было возбуждено уголовное дело.