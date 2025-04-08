В Чебоксарах ищут молодых людей, которые осквернили Вечный огонь

СУ СК России по Чувашии устанавливает личности молодых людей, которые осквернили Вечный огонь в чебоксарском Мемориальном парке «Победа». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что группа молодых людей на территории Мемориального парка «Победа» в Чебоксарах распивает алкоголь и бросает мусор в Вечный огонь.

Организована доследственная проверка по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).

Артём Дергунов