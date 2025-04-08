В Чебоксарах задержали подростков по подозрению в осквернении Вечного огня

В Чебоксарах сотрудники полиции задержали троих подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня на территории Мемориального парка «Победа». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

По данным ведомства, несовершеннолетние, ранее уже попадавшие в поле зрения правоохранительных органов, извинились перед жителями города за свое поведение.

Материалы по данному факту будут направлены в Следственное управление СКР по Чувашской Республике для проведения процессуальной проверки.

Ранее СУ СКР по Чувашии сообщало, что устанавливает личности молодых людей, распивавших алкоголь и выбрасывавших мусор в Вечный огонь.

Артём Дергунов