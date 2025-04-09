В Чебоксарах возбуждено дело против подростков, осквернивших Вечный огонь

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело против троих подростков 16 и 17 лет, которые осквернили Вечный огонь в мемориальном парке «Победа». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Молодых людей подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц).

Ранее сообщалось, что сотрудники СУ СК России по Чувашии устанавливают личности людей, осквернивших Вечный огонь на территории мемориального парка. В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что группа молодых людей распивает алкоголь и бросает мусор в Вечный огонь.

Через несколько часов полицейские задержали троих подростков.

Артём Дергунов