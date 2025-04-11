В Ижевске начали разворачивать сеть платных парковок вне центрального квадрата

Власти Ижевска взялись за обустройство новых платных парковок за пределами центрального квадрата, следует из постановления главы города Дмитрия Чистякова. Документ опубликован на сайте горадминистрации. Центральный квадрат ограничен улицами Кирова, Удмуртской, Ленина и Максима Горького.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Платные парковки разместят:

на участке ул. Кировы от ул. Песочной до ул. Пушкинской.

на участке ул. Песочной от ул. Кирова до ул. 2-й Подлесной.

на участке 10 лет Октября от ул. Пушкинской до ул. Удмуртской.

на участке ул. Удмуртской от ул. 10 лет Октября до ул. Карла Либкнехта.

на участке ул. Карла Либкнехта от ул. Удмуртской до ул. Максима Горького.

на участке ул. Максима Горького от ул. Карла Либкнехта до ул. Кирова.

В третьей декаде марта господин Чистяков анонсировал расширение сети платных парковок, ссылаясь в том числе на запрос от крупных компаний. Сворачивание проекта «даже не обсуждается». «Тезис о том, что задачей платных парковок является зарабатывание денег, в корне не верен»,— подчеркнул градоначальник. Мэр добавил, что платные места разгружают центр города и обеспечивают комфортность туристических маршрутов. Всего с 1 февраля 2023 года, когда был запущен проект платных парковок, количество машиномест увеличилось с 230 до 1,3 тыс. В 2024 году платные парковки принесли 56 млн руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что власти Ижевска ожидают, что штрафы за неоплату городских парковок принесут муниципальной казне 204,2 млн руб. в 2025 году, что на 165,5 млн или 428,1% больше, чем в 2024-м. При этом на организацию автоматизированной системы платных парковок Ижевска в 2025-2027 гг. выделят 171 млн руб

Кроме того, в 2024 году депутаты Госсовета Удмуртии приняли законопроект, позволяющий бесплатно оставлять автомобиль на платной парковке около образовательных учреждений и детсадов — на 30 минут, у коммерческих зданий и бизнес-центров — на один час, около государственных больниц — на два часа. Новые правила затронули 13 платных парковок на центральных улицах Ижевска.