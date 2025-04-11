Удаленный формат работы есть в 40% компаний Казани. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 40% компаний Казани разрешают работать удаленно

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В 40% компаний Казани разрешают работать удаленно

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В большинстве казанских компаний (72%) в удаленном формате работают менее 10% сотрудников. Число компаний в столице Татарстана, где сотрудники дистанционно работают из-за рубежа, составляет 4% от всех организаций Казани.

Чаще всего удаленно работают IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, HR-менеджеры, конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы.

Дарья Сайфиева