Теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло и не сумел выйти в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составил $6,1 млн.
Фото: Manon Cruz / Reuters
Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. Встреча завершилась со счетом 2:6, 2:6 в пользу австралийца. Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, Де Минаур — 10-е.
В четвертьфинале австралийский спортсмен встретится с победителем матча между чилийцем Алехандо Табило и болгарином Григором Димитровым.
Ранее в четвертьфинал турнира не смог выйти российский теннисист Андрей Рублев.
Турнир в Монте-Карло завершится 13 апреля. Он относится к категории «Мастерс». Победителем прошлогоднего розыгрыша стал греческий теннисист Стефанос Циципас.