OpenAI подала в суд на Маска из-за «фиктивной» попытки купить компанию

OpenAI потребовала от Илона Маска прекратить систематические нападки на компанию и перестать мешать ей развиваться по собственному усмотрению. Компания подала соответствующий иск в окружной суд Калифорнии, сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Формальным поводом для иска стали заявления господина Маска о желании купить OpenAI. 11 февраля миллиардер сообщил, что предложил руководству OpenAI $97,4 млрд. Однако в самой компании позднее заявили, что никакого предложения от господина Маска не получали. Саму заявку компания в иске называет «фиктивной».

В исковом заявлении компании говорится, что Маск «испробовал все доступные средства, чтобы навредить OpenAI» — от постов в собственной социальной сети до необоснованных судебных исков и фиктивной заявки на покупку бизнеса. Компания попросила суд запретить миллиардеру «дальнейшие незаконные и недобросовестные действия» в отношении OpenAI.

OpenAI создавалась как некоммерческая организация в 2015 году. Одним из ее основателей был Илон Маск. В 2018 году бизнесмен ушел из компании из-за разногласий с Сэмом Альтманом. После запуска ChatGPT в 2022 году деятельность компании перешла в более коммерческое русло. На фоне происходящих изменений в августе прошлого года господин Маск подал в суд на руководство OpenAI и лично гендиректора Альтмана, обвинив их в искажении первоначальной миссии. Позднее стало известно, что OpenAI действительно планирует провести реструктуризацию, в результате которой контроль за ее деятельностью перейдет к коммерческой структуре.

Кирилл Сарханянц