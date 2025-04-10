Курский суд оштрафовал рэпера Акима Апачева за матерные граффити в Судже

Промышленный райсуд Курска привлек рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов) к административной ответственности за распространение в интернете неприличной информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначен штраф в размере 70 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @wargonzo Фото: @wargonzo

Поводом для административного дела в отношении рэпера стали граффити с нецензурными словами, которые он нарисовал на зданиях в приграничном городе Судже после его освобождения от вооруженных сил Украины. Действия артиста были записаны на видео, опубликованное 22 марта в Telegram-канале Wargonzo. Аким Апачев тогда рассказал, что приехал в Суджу, чтобы закрасить рисунки, оставленные украинскими военнослужащими.

Действия рэпера привели к возмущению местных жителей и жесткой реакции врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, назвавшего граффити с матерными словами «недопустимым пиаром на крови» и наглой провокацией. Глава региона увидел в поступке Акима Апачева три состава административного правонарушения: нарушение запрета на въезд, использование брани и порчу имущества. Однако позже полиция возбудила лишь дело о распространении неприличной информации.

Рэпер не приехал в суд для участия в заседании. Его представлял адвокат Игорь Манаенков. Он сказал, что не имеет дополнений к позиции своего доверителя, не оспаривающего нанесение граффити. После заседания господин Манаенков заявил, что Аким Апачев не будет обжаловать постановление суда и сожалеет, что выбрал неверную лингвистическую формулировку. Ранее артист публично извинялся перед жителями Суджи.

Сергей Толмачев, Воронеж