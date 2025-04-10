ТАСС: из Курской области вывозят тысячи тел бойцов ВСУ

Военнослужащие ВС РФ занимаются эвакуацией тел бойцов ВСУ. Там лежат десятки тысяч убитых, сказал источник ТАСС в силовых органах. Собеседник агентства утверждает, что армия Украины при отступлении не пыталась вывезти тела своих погибших солдат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные побратимами. В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат. Счет идет на десятки тысяч»,— сказал он.

ВСУ перешли российско-украинскую границу в Курской области 6 августа 2024 года. С того времени в регионе продолжаются бои. В январе Минобороны сообщило, что украинские войска были вынуждены начать отступление. 13 марта оборонное ведомство сообщило об освобождении Суджи. ТАСС писал, что сейчас под контролем ВСУ остаются два села в Курской области: Горналь и Олешня. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 8 марта заявил о скором разгроме ВСУ в Курской области.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Приграничье возможностей».