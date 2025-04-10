ВСУ за сутки потеряли 420 военнослужащих в Курской области

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились порядка 420 военнослужащих. Также в состав потерь вошли бронетранспортер, два пункта управления БПЛА, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, 12 автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны.

Также российские войска поразили формирования механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области.

С начала боевых действий на курском направлении Украина потеряла порядка 73 410 военнослужащих, 2 664 автомобиля, 2 262 боевые бронированные машины, 601 артиллерийское орудие, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 123 станции РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС ПВО, зенитную самоходную установку и командно-штабную машину.

Сутками ранее ВСУ лишились порядка 230 солдат в Курской области. На этой неделе российские войска освободили село Гуево Суджанского района.

Сегодня врио губернатора Александр Хинштейн выразил поддержку депутату облдумы Алексею Томанову в инициативе установить в регионе памятник погибшим военкорам. «В белгородском приграничье не так давно погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, был тяжело ранен ее коллега, оператор Дмитрий Волков. В августе после атаки дрона чудом остался жив военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Совсем недавно в ЛНР при варварском обстреле погибли еще трое российских военкоров»,— напомнил глава региона.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова