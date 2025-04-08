Российские войска освободили село Гуево в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские войска поразили формирования механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области.

За сутки Украина лишилась на курском направлении порядка 290 солдат, семи автомобилей, четырех пунктов управления БПЛА, четырех боевых бронированных машин, трех бронетранспортеров, двух минометов и танка.

В общий состав потерь ВСУ в Курской области вошли порядка 72 760 военнослужащих, 2 644 автомобиля, 2 260 боевых бронированных машин, 595 артиллерийских орудий, 405 танков, 331 боевая машина пехоты, 300 бронетранспортеров, 56 единиц инженерной и другой техники, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, десять РЛС ПВО, зенитная самоходная установка, командно-штабная машина.

Сутками ранее украинские формирования лишились на курском направлении порядка 150 человек.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова