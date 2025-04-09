Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в направлении населенных пунктов Горналь и Олешня, нанося удары по механизированным, танковым и десантно-штурмовым бригадам ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За сутки ВСУ лишились на курском направлении порядка 230 солдат, восьми автомобилей, четырех пунктов управления БПЛА и двух артиллерийских орудий.

Всего за время сражений в этом направлении ВСУ потерли порядка 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров и 2 600 боевых бронированных машин. Уничтожены 26 пусковых установок ЗРК, одна зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО. Выведены из строя 56 единиц инженерной техники, включая две машины разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, одну разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее в состав потерь Украины на курском направлении вошли 290 солдат, семь автомобилей, четыре пункта управления БПЛА, четыре боевых бронированных машин, три бронетранспортера, два миномета и танк. Также российские войска освободили село Гуево Суджанского района.

Анна Швечикова