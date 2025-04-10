Убыток КТТУ достиг рекордных 570 млн рублей

МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» завершило 2024 год с убытком в 569,7 млн руб., следует из данных государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности. Убыток предприятия вырос более чем в три раза по сравнению с 2023 годом, когда он составлял 164,4 млн руб. В 2022 году этот показатель достигал 429 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

Несмотря на повышение стоимости проезда до 50 руб. в конце 2024 года, финансовые показатели компании продолжили ухудшаться. Ранее директор КТТУ Александр Грачев отмечал, что снизить убыточность помогло увеличение стоимости проезда до 40 руб. и увеличение пассажиропотока на 5,4%.

При этом выручка предприятия демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году она достигла 4,8 млрд руб. против 4,2 млрд годом ранее.

МУП «КТТУ», основанное в 1992 году, осуществляет регулярные пассажирские перевозки в городском и пригородном сообщении. Учредителем предприятия является администрация Краснодара.

Вячеслав Рыжков