Заместителем мэра липецкого Ельца назначили Михаила Маринина

На должность заместителя мэра Ельца Липецкой области назначили Михаила Маринина. Он приступит к новым обязанностям 8 апреля. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Маринин

Фото: Правительство Липецкой области Михаил Маринин

Фото: Правительство Липецкой области

Господин Маринин будет курировать сферы спорта и молодежной политики, а также работу с участниками СВО, членами их семей и деятельность комиссии по делам несовершеннолетних. До 5 марта 2025 года он руководил управлением физкультуры и спорта области, а затем работал советником первого замгубернатора Липецкой области.

Пост начальника управления физкультуры и спорта в регионе заняла Ксения Казакова.

На прошлой неделе сообщалось, что кандидатура мэра Ельца Евгения Боровских не получила согласование федерального бизнес-омбудсмена на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей региона, в связи с чем он может быть назначен на должность с приставкой и. о. Этот вопрос будет рассмотрен на сессии липецкого облсовета 10 апреля.

Егор Якимов