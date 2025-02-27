Липецкий облсовет поддержал назначение мэра Ельца бизнес-омбудсменом
Депутаты липецкого облсовета одобрили назначение уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе мэра Ельца Евгения Боровских. Его кандидатуру направят на согласование бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову. Об этом сообщили в регпарламенте.
Евгений Боровских
Фото: пресс-служба
Отмечается, что назначение господина Боровских также поддержали представители предпринимательского сообщества области.
Кроме того, депутаты внесли изменения в региональный закон о бизнес-омбудсмене. В частности устанавливается, что облсовет может назначить исполняющего обязанности, если в течение 30 дней не получит ответ от федерального уполномоченного.
Губернатор Игорь Артамонов предложил господину Боровских стать бизнес-омбудсменом в середине января, в конце месяца глава региона внес его кандидатуру в облсовет. Администрацией Ельца Евгений Боровских руководит с октября 2019 года.