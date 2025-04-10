Хоккеист Кирилл Капризов оформил дубль в первом матче после возвращения на лед

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы, включая победную, и отметился результативной передачей в регулярном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс» (8:7 ОТ). Форвард не играл с января из-за травмы нижней части тела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Капризов

Фото: Nick Wosika-Imagn Images / Reuters Кирилл Капризов

Фото: Nick Wosika-Imagn Images / Reuters

Капризов признан третьей звездой матча. Первой звездой стал шведский нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, забросивший четыре шайбы. Он стал вторым человеком в истории клуба с четырьмя голами за матч. Ранее оформить покер удалось только словацкому форварду Мариану Габорику в 2007 году. Второй звездой матча признали американского нападающего «Миннесоты» Мэтта Болди, отдавшего четыре голевых паса.

В декабре 2024 года Капризов получил травму нижней части тела и выбыл из состава «Миннесоты» на 12 матчей. В январе 2025 года он провел три матча, после чего ему потребовалось хирургическое вмешательство. 31 января россиянин перенес операцию и был включен в долгосрочный список травмированных клуба. Всего Капризов пропустил 28 матчей. До травмы он лидировал в гонке бомбардиров НХЛ.

В активе 27-летнего Капризова 55 очков (25 голов + 30 передач) в 38 встречах. «Миннесота» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 79 встречах.

Таисия Орлова