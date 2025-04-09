NHOOD: инвестиции в торговую недвижимость вырастут на 40%

Объем инвестиций в торговую недвижимость по итогам 2025 года может вырасти на 40% относительно прошлого года. Таким прогнозом поделилась гендиректор сервисного мультиоператора недвижимости «NHOOD Россия» Мария Кочйигит на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». При этом, по ее словам, новое строительство вырастет на 53%, в том числе за счет ввода ранее отложенных объектов.

«В 2024 году был достаточно большой ввод новых торговых центров. Прогнозируемые инвестиции в 2025 году — 40% прироста. Мы не говорим сейчас про сделки, которые уже были реализованы в 2022–2024 годах по уходящим иностранцам (иностранным компаниям.— "Ъ"), а скорее это именно увеличение ввода строящихся объектов. Это происходит несмотря на то, что стоимость строительства в последние годы растет в среднем на 20%»,— рассказала госпожа Кочйигит.

Эксперт добавила, что большие объекты открываются в составе транспортно-пересадочных узлов. Однако подавляющее большинство запланированных к вводу объектов — объекты районного формата, которые реализуются в рамках комплексного развития территорий. Популярностью будут пользоваться пространства, объединяющие торговлю с развлечениями, коворкингами и культурными мероприятиями.

Госпожа Кочйигит отметила, что посещаемость торговых центров за последние пять лет снизилась на 25%. При этом растут операционные расходы. Впрочем, ставки аренды в новых проектах будут ниже ставок в существующих, несмотря на растущую инфляцию.

Как писал «Ъ», посещаемость московских торгцентров в конце марта, что нехарактерно для этого периода, увеличилась на 8% год к году. Основной прирост обеспечили крупноформатные объекты, посещаемость которых падала последние три года. Но в отсутствие макроэкономических улучшений позитивный тренд может оказаться краткосрочным, считают эксперты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».