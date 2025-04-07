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На дальний восток СвЖД отправляет поезда из более чем 100 вагонов

Свердловская железная дорога (СвЖД) по запросам грузоотправителей формирует поезда увеличенной длины (100 и более вагонов) для доставки продукции в контейнерах на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе СвЖД. В январе – марте со станций СвЖД отправлено 23 длинносоставных контейнерных поезда.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для крупного нефтехимического холдинга осуществляется доставка продукции (полипропилена) контейнерными поездами длиной 125 вагонов в дальневосточные порты из Тобольска. С начала года на припортовые станции Владивосток и Находка-Восточная отправлено 16 таких поездов.

Организована доставка сборных грузов клиентов транспортно-логистического центра «Уральский» поездами длиной 100 вагонов. С начала года со станции Аппаратная в Екатеринбурге отправлено шесть таких контейнерных экспрессов, а в марте отправлен первый контейнерный поезд длиной 118 вагонов.

В СвЖД отметили, что применение технологии формирования и отправки контейнерных поездов увеличенной длины позволяет предприятиям доставлять большее количество грузов за один рейс, что снижает транспортные издержки. Кроме того, поезда следуют с повышенной скоростью по специально разработанному графику, что делает транспортировку более эффективной.

Полина Щуцкая

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