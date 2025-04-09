Михаил Ефремов приехал домой после освобождения из колонии

Актер Михаил Ефремов, которого сегодня, 9 апреля, освободили из исправительной колонии, приехал в свою квартиру в Москве. При встрече с журналистами он сказал, что пока не может говорить из-за плохого самочувствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Ребят, чувствую себя не очень, поэтому говорить не могу. Очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал»,— сказал господин Ефремов, кадры возвращения показала «Звезда». Он добавил, что у него пока нет никаких планов, и еще раз принес соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за пьяную аварию, повлекшую смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). 24 марта суд удовлетворил ходатайство осужденного об УДО. Адвокат господина Ефремова Юрий Падалко рассказал, что актер планирует вернуться к своей карьере после лечения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тайный выход».

Никита Черненко