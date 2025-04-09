Тайный выход

В среду, 9 апреля, из колонии в Белгородской области освободили актера Михаила Ефремова. С конца 2020 года он отбывал срок за совершение смертельного ДТП в пьяном виде. Артист покинул исправительное учреждение инкогнито, избежав внимания десятков журналистов, дежуривших с раннего утра в ухода в колонию. Адвокат объяснил, что Ефремов не смог пообщаться со СМИ из-за плохого самочувствия, и анонсировал его возвращение в профессию после лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Михаил Ефремов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Михаил Ефремов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Журналисты начали собираться у исправительной колонии №4 в Алексеевке с 7 утра. До начала рабочего дня примерно в 100 метрах от главного пропускного пункта дежурили наряд ДПС и сотрудники ОМОН, пропускавшие дальше только работников УФСИН. После 8 утра оцепление сняли, десятки журналистов собрались у главного входа.

Один из сотрудников колонии потребовал «не наглеть» и убрать расставленные в несколько метрах от дверей камеры.

Через полчаса к журналистам со стороны боковых ворот колонии вышел адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко. Он разочаровал продрогших работников СМИ: «Михаил Олегович уже освобожден в установленном законом порядке. И отбыл по месту своей регистрации. Закон не нарушен». Он не стал отвечать на вопросы, кто и когда забрал артиста из исправительного учреждения, подчеркнув, что не знает, откуда появилась информация о реанимационном автомобиле, на котором его якобы должны были увезти. Господин Падалко добавил, что его доверитель с уважением относится к журналистам, но не смог с ними пообщаться из-за сильной одышки.

Адвокат объяснил, что артист будет в ближайшее время проходить лечение, а после может вернуться к работе, по которой он сильно скучал: «Все хорошо, все изумительно, результат прекрасный. Мы четыре года к этому шли, у нас все получилось». После короткого выступления Юрий Падалко ретировался, а часть журналистов осталась наблюдать за пропускным пунктом. В течение полутора часов, по наблюдениям «Ъ», из него никого не выпускали.

В управлении ФСИН по Белгородской области позже подтвердили «Ъ», что Михаил Ефремов в законном порядке покинул колонию утром.

Актер провел в ИК-4 в Алексеевке больше четырех с половиной лет. Осенью 2020 года Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в смертельном ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Летом того же года внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался от полученных травм в больнице, а Ефремов получил назначил восемь лет лишения свободы. В апелляции срок сократили до 7,5 года. Через месяц после вступления приговора в силу господина Ефремова этапировали в Белгородскую область. За время отбывания наказания здесь он принял участие в съемке нескольких коротких фильмов, а также озвучил объявления ФСИН, которые транслируются на территории колонии.

По наблюдениям «Ъ», голос артиста слышан и за пределами исправительного учреждения.

24 марта Алексеевский райсуд удовлетворил заявление Ефремова о досрочном освобождении. Его прошение поддержали и администрация колонии, и прокуратура. Выступая перед судом, артист пообещал, что никогда не сядет за руль и не будет пить. За день до его освобождения в Telegram-каналах появилась информация о том, что в честь выхода Михаила Ефремова для заключенных якобы организуют фуршет с фруктами, рулетами с шоколадом и отечественными лимонадам. В УФСИН заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Сергей Толмачев, Алексеевка