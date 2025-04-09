Дмитрий Артюхов поручил проверить школы после инцидентов в Новом Уренгое

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил до конца учебного года провести профилактические мероприятия во всех школах и колледжах региона с привлечением психологов и других экспертов, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поручение глава региона дал в связи с двумя резонансными инцидентами в учебных заведениях Нового Уренгоя. Напомним, 7 апреля в школе №3, 11-летний мальчик напал на школьницу со складным ножом. В конфликт вмешался охранник, которому в ходе разбирательства учащийся рассек щеку. Пострадавшему оказана медицинская помощь. На следующий день, 8 апреля в одном из техникумов города, студент выстрелил из пневматического оружия во время занятий. В результате выстрела никто не пострадал.

«Причины произошедшего разные, но очевидна тенденция, причем не только на Ямале. Целый ряд происшествий, когда дети приносят опасные предметы в образовательные учреждения, произошел в разных регионах страны»,— отметил губернатор. Он подчеркнул о необходимости проведения системной работы с приглашением специалистов, экспертов, психологов для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Ранее мэр Нового Уренгоя Антон Колодин поручил образовательным учреждениям незамедлительно провести беседы с учащимися о недопустимости насилия.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Разговоры о главном»

Полина Щуцкая