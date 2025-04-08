Прокуратура проверит обстоятельства драки учеников в школе в Новом Уренгое

Прокуратура Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) проводит проверку по факту нападения 11-летнего учащегося одной из школ города на девочку и охранника, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По предварительным данным, в школе произошел конфликт между учащимися. В него вмешался охранник, который в ходе разбирательства получил легкое ранение. Ему оказана медицинская помощь. По данным СМИ школьник принес с собой складной нож, которым рассек щеку охраннику. На месте происшествия присутствовал прокурор города Александр Строгалев.

Прокуратурой установлено, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете.

В ходе проверки будет дана оценка эффективности работы органов системы профилактики, исполнению требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательной организации.

Напомним, мэр Нового Уренгоя Антон Колодин поручил образовательным учреждениям незамедлительно провести беседы с учащимися о недопустимости насилия. Кроме того, он поручил провести полную проверку работоспособности рамок-металлоискателей в учреждениях и проверить все охранные структуры.

Полина Щуцкая